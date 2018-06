Beyond Blue: Tiefsee-Abenteuer der Never-Alone-Macher - 4Players.de

E-Line Media hat das Tiefsee-Abenteuer Beyond Blue angekündigt. Der in Zusammenarbeit mit den BBC Studios entwickelte Titel soll Anfang 2019 für PC, Mac und Linux sowie nicht näher spezifizierte Konsolen erscheinen. Im Spiel, das in der nahen Zukunft angesiedelt ist, schlüpft man in die Rolle der Ozeanologin Mirai, die mit ihrem Forscherteam und neuen Technologien zu einer Expedition der Tiefsee aufbricht.