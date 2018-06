The Forgotten City: Skyrim-Mod soll 2019 als Stand-Alone-Titel erscheinen - 4Players.de

Todesglubsch hat geschrieben: ? Heute 11:59 Frage am Rande: Bethesda hat ihr Okay für die Vermarktung gegeben? Denn selbst wenn das Spiel nur neue Assets nutzt, läuft es immer noch auf Skyrim. Frage am Rande: Bethesda hat ihr Okay für die Vermarktung gegeben? Denn selbst wenn das Spiel nur neue Assets nutzt, läuft es immer noch auf Skyrim.

Nope, es läuft auf der Unreal Engine 4 und die Handlung findet nicht mehr in Himmelsrand statt.Der Text im Artikel ist in der Hinsicht etwas irreführend, denn nicht die Mod selbst wird als Stand-Alone verkauft, sondern ein eigenständiges Spiel, das sich in Form eines Re-Imaginings an die gleichnamige Mod anlehnt.