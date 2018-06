WWE 2K19: Wrestling für PC, PS4 und Xbox One angekündigt; AJ Styles auf dem Cover; Million Dollar Challenge - 4Players.de

"Sie müssen einen noch anzukündigenden neuen Modus im Spiel schaffen. Sie müssen ein überzeugendes Siegervideo einreichen, das zeigt, wieso sie AJ Styles in WWE 2K19 schlagen werden. Sie müssen es ins Halbfinale des Wettbewerbs schaffen und die anderen drei Halbfinalisten in WWE 2K19 schlagen. Schließlich müssen sie als Finalist in WWE 2K19 gegen AJ Styles antreten und ihn besiegen, um das Preisgeld von 1 Mio. US-Dollar zu gewinnen."

AJ Styles alias "The Phenomenal One" ist der Cover-Superstar von WWE 2K19 . Die weltweite Veröffentlichung des Wrestlingspiels ist für den 9. Oktober 2018 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant.Publisher 2K gibt außerdem Einblick in die Pläne für die heute von Styles angekündigte WWE 2K19 Million Dollar Challenge. Teilnahmeberechtigte Spieler können in vier Schritten am internationalen Wettbewerb auf PS4 und Xbox One teilnehmen und sich als Finalist qualifizieren:Weitere Details zur WWE 2K19 Million Dollar Challenge gibt es unter wwe.2k.com/milliondollarchallenge/rules , weitere Ankündigungen folgen im Verlauf des Jahres."Als Hardcore-Gamer und lebendes Beispiel für das Motto 'Never Say Never' sowohl im Privatleben als auch in meiner Karriere wird mit der Wahl zum Cover-Superstar für WWE 2K19 ein Traum für mich wahr", erklärt AJ Styles. "Es ist mir eine Ehre, meinen Namen auf die Liste der WWE 2K-Cover-Athleten setzen zu dürfen. Damit ziehe ich gleich mit Größen wie Seth Rollins im letzten Jahr sowie Dwayne 'The Rock' Johnson, John Cena, Stone Cold Steve Austin und Brock Lesnar, und ich freue mich, der Reihe meinen eigenen Stempel aufzudrücken. Macht euch bereit, mir im virtuellen Ring gegenüberzutreten, denn WWE 2K19 und die WWE 2K19 Million Dollar Challenge werden einfach nur phänomenal genial!""AJ Styles stellt den Slogan 'Never Say Never' in WWE 2K19 und der WWE 2K19 Million Dollar Challenge auf die ultimative Probe", so Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. "Jedes Jahr arbeiten wir daran, das Beste in Sachen WWE-Authentizität, Gameplay, Modi, Anpassbarkeit und kreative Möglichkeiten zu liefern, und auch dieses Jahr kann unsere leidenschaftliche Fanbasis sich freuen und sich auf tolle Überraschungen gefasst machen!"WWE 2K19 wird als Standard Edition, Deluxe Edition und Collector's Edition erscheinen, wobei konkrete Details zu den Inhalten noch Mangelware sind.WWE 2K19 Deluxe EditionKäufer der WWE 2K19 Deluxe Edition, die sowohl in physischer als auch in digitaler Form beim teilnehmenden Einzelhandel erhältlich ist, erhalten vier Tage Vorabzugang zu ihrem Spiel auf der PS4, Xbox One bzw. Windows PC (Freitag, 5. Oktober 2018). Die WWE 2K19 Deluxe Edition umfasst folgende Inhalte:WWE 2K19 Collector's EditionKäufer der WWE 2K19 Collector's Edition im teilnehmenden Einzelhandel erhalten ebenfalls vier Tage im Voraus ab 5. Oktober 2018 Vorabzugang zu ihrem Spiel und den Bonusinhalten für PS4 und Xbox One. Die WWE 2K19 Collector's Edition umfasst folgende Inhalte:Über die WWE 2K19 Million Dollar Challenge: "Der Wettbewerb steht allen legalen Einwohnern der 50 Vereinigten Staaten von Amerika & D.C. (mit Ausnahme der Bundesstaaten AZ, CT, MD und ND) sowie der Staaten Australien, Belgien, Kanada, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Kanada (außer Quebec), Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Portugal, Singapur, Spanien und Schweiz offen, die ihr 18. Lebensjahr vollendet haben und laut der gültigen Rechtsprechung des Landes, in dem sie ihren Wohnsitz haben, volljährig sind. Es werden ein Exemplar des Spiels WWE 2K19 und eine Internetverbindung benötigt. Das Spiel muss auf Xbox One oder PlayStation 4 gespielt werden. Einwohner von AZ, CT, MD, ND, Quebec und anderen Orten, in denen dieser Wettbewerb unzulässig ist, sind nicht teilnahmeberechtigt. Die Qualifikationsphase beginnt am 9. Oktober 2018 um 6:00:01 MESZ und endet am 1. Februar 2019 um 5:59:59 MEZ . Es gelten die Offiziellen Wettbewerbsregeln, die unter wwe.2k.com/milliondollarchallenge/rules veröffentlicht werden. Sponsor ist 2K Games, Inc. ("2K"), eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Take-Two Interactive Software, Inc., 10 Hamilton Landing, Novato, CA 94949, USA. Das Preisfinale wird voraussichtlich am 7. April 2019 in NYC stattfinden."