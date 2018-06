WWE 2K19: Rey Mysterio für Vorbesteller - 4Players.de

Der ehemalige WWE-Champion Rey Mysterio wird in WWE 2K19 in den virtuellen WWE-Ring zurückkehren - zum ersten Mal seit vier Jahren. Mysterio wird, wie auch ein zweiter spielbarer Charakter, der in den kommenden Wochen enthüllt werden soll, als Bonusinhalt für alle zur Verfügung stehen, die das Spiel bei teilnehmenden Händlern für PC, PS4 und Xbox One vorbestellen. Die weltweite Veröffentlichung von WWE 2K19 ist aktuell für den 9. Oktober 2018 geplant. Spieler mit Vorabzugang (Deluxe Edition und Collector's Edition) erhalten ihre Version und spielinterne Boni vier Tage früher (5. Oktober 2018)."Der Luchador und 'Master of the 619', der regelmäßig trotz scheinbar unüberwindlich schlechter Chancen siegte und sich so als einer der beliebtesten Superstars in der Geschichte der WWE einen Namen machte, wird in WWE 2K19 als spielbarer Charakter auftreten und Ringausrüstung tragen, die an seinen Überraschungsauftritt beim 2018 Royal Rumble erinnert", schreibt Publisher 2K Games."Das Motto der WWE 2K19-Kampagne 'Never Say Never' passt zu einem Großteil meiner WWE-Karriere wie die Faust aufs Auge", so Mysterio. "Jetzt reihe ich mich bei unglaublichen Leuten wie Kurt Angle, Bill Goldberg, Sting, Ultimate Warrior und Arnold Schwarzenegger mit ein, weil mir die Ehre zuteilwird, einer von zwei spielbaren Vorbesteller-Bonus-Charakteren in WWE 2K19 zu sein.""Wir freuen uns, die Karriere eines der populärsten WWE-Superstars aller Zeiten, der auch am häufigsten in der WWE 2K-Reihe gewünscht wurde, zu feiern, indem wir Rey Mysterio als Teil des Vorbesteller-Angebots von WWE 2K19 zurückbringen", so Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. "Durch seine Verkörperung von 'Never Say Never' im Lauf seiner Karriere passt seine Geschichte ideal, um sie als Teil unserer globalen Marketingkampagne zu verbreiten."Letztes aktuelles Video: Rey Mysterio Pre-order