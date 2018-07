WWE 2K19: Zweiter Vorbesteller-Bonus-Charakter: "Rowdy" Ronda Rousey - 4Players.de

"Rowdy" Ronda Rousey (Olympia-Medaillen-Gewinnerin, Schauspielerin, UFC Hall of Famer und aktueller WWE Superstar) ist der zweite Vorbesteller-Bonus-Charakter bei WWE 2K19 . "The Baddest Woman on the Planet", die mit einem Auftritt beim Royal Rumble 2018, dem Debütkampf bei WrestleMania 34, für Aufsehen sorgte, tritt in WWE 2K19 als spielbarer Charakter auf und trägt dabei ihre typische Ringausrüstung, inspiriert von "Rowdy" Roddy Piper. Rousey wird, neben dem ehemaligen WWE-Champion Rey Mysterio, als Bonusinhalt für alle zur Verfügung stehen, die das Spiel bei teilnehmenden Händlern vorbestellen. Die weltweite Veröffentlichung von WWE 2K19 ist aktuell für den 9. Oktober 2018 geplant. Early-Access-Spieler erhalten ihre Version und spielinternen Boni vier Tage früher, am 5. Oktober 2018."Neben dem globalen Marketingkampagnen-Trailer, der erstmals bei der gestrigen Monday Night Raw Übertragung gezeigt wurde, feiert 2K Rondas bahnbrechende Ankunft in der WWE und ihre starke Verbindung zum verstorbenen WWE Hall of Famer mit Pipers Lobpreisung für sie im Podcast Piper’s Pit von 2015", schreibt der Publisher."Die Unterstützung der Piper-Familie auf meinem aktuellen Weg als WWE-Superstar bedeutet mir alles", so Ronda Rousey. "Es ist eine Ehre, in die WWE 2K-Familie aufgenommen zu werden und meinen Namen neben so wichtigen Superstars der WWE-Geschichte wie Rey Mysterio, Kurt Angle, Ultimate Warrior, Sting und Goldberg.""Jeder kann sich 'Rowdy' nennen, aber man muss schon besonders talentiert und ehrgeizig sein, wenn man dem Beinamen 'Rowdy' wirklich gerecht werden will", so Colt Toombs, Sohn von 'Rowdy' Roddy Piper. "Mein Vater sah genau das in Ronda und wir ebenso. Sie ist im Herzen ein ‘Rowdy’ und das wird im Trailer zu WWE 2K19 auch wunderbar deutlich.""Von der olympischen Tatami über das UFC Octagon in den WWE-Ring - Ronda ist eine einzigartige Athletin und unglaubliche Botschafterin für Karriere und Power im Leben", so Chris Snyder, Vice President of Marketing bei 2K. "Ihre Disziplin, Entschlossenheit und Einstellung, um ihre Ziele zu erreichen und ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen, machen sie zur perfekten Verkörperung der globalen Marketingkampagne 'Never Say Never' für WWE 2K19. Wir freuen uns, Ronda in der WWE 2K-Familie willkommen zu heißen, und können es kaum erwarten zu sehen, was sie in den kommenden Jahren noch alles erreicht."Letztes aktuelles Video: Ronday Rousey Pre-order