WWE 2K19: Türme-Modus angekündigt - 4Players.de

"Gauntlet: In einem Gauntlet-Turm müssen Spieler den kompletten Gauntlet in einer Sitzung abschließen. Wer vorher aufgibt oder ein Match verliert, sieht seinen Fortschritt auf Null zurückgesetzt;

Stufen: In einem Stufen-Turm erklimmen Spieler ihren Weg in einem Turm – ein Match nach dem anderen und in eigenem Tempo."

In WWE 2K19 feiert der Modus "Türme" (Towers) seinen Einstand. In diesem Modus treten Spieler mit WWE Superstars oder ihrem Charakter ("Mein Spieler") gegen eine Reihe von WWE Superstars an. Jeder Turm hat sein individuelles Thema und Roster von WWE Superstars und bietet eine Vielzahl von Matches mit unterschiedlichen Siegbedingungen und Regeln.Es gibt zwei Turm-Typen in WWE 2K19: Gauntlet und Stufen."Manche Matches konfrontieren die Spieler zusätzlich mit Spieler- und Gegner-Bedingungen. Beispiele wären etwa, ein Match mit einem Finisher zu starten oder ein Event mit Gesundheitsanzeige im roten Bereich zu beginnen. Der Türme-Modus bietet viele verschiedene Matchtypen. Es gibt natürlich jede Menge normale 1 VS. 1 Matches, aber dann gibt es von Match zu Match immer wieder einige Überraschungen. Zu den Matchtypen, die Spielern begegnen werden, gehören u.a. Steel Cage, Table, Submission, Iron Man, Falls Count Anywhere und viele mehr! (...) Bei den 2K-Türmen wählen Spieler einen WWE Superstar aus, der gegen eine Vielzahl von gegnerischen WWE Superstars in einigen anspruchsvollen Türmen antreten muss. Jeder Turm hat ein individuelles Thema, das das jeweilige Roster widerspiegelt oder einem besonderen Matchtypen huldigt", heißt es weiter.