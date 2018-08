WWE 2K19: 2K Showcase: Kampagnenmodus kehrt zurück; diesmal mit Daniel Bryan - 4Players.de

Screenshot - WWE 2K19 (PC) Screenshot - WWE 2K19 (PC) Screenshot - WWE 2K19 (PC) Screenshot - WWE 2K19 (PC) Screenshot - WWE 2K19 (PC) Screenshot - WWE 2K19 (PC) Screenshot - WWE 2K19 (PC) Screenshot - WWE 2K19 (PC)

2K Games hat die Rückkehr von "2K Showcase" in WWE 2K19 angekündigt, einem storybasierten Kampagnen-Modus, diesmal zu Ehren von Daniel Bryan. In elf zielbasierten Matches und einem "Überraschungsmatch" kämpft man als Daniel Bryan "um seinen Traum" - und darum, historische Arenen, Superstars, Outfits und Championships freizuschalten."Der 2K Showcase ist ein erzählerischer Kampagnenmodus für einen Spieler, der normalerweise eine bestimmte Ära oder eine Rivalität zwischen zwei WWE Superstars abdeckt. Dieser Modus verwendet Aufnahmen aus der Geschichte der WWE, der den vom Nutzer gespielten zielbasierten Matches Kontext und Hintergrundgeschichte verleiht. Wird ein Ziel erfüllt, löst dies oft mitten im Match Zwischensequenzen aus, die dem Spieler ermöglichen, auf seinem Weg zum Sieg historische Momente neu zu erleben. Außerdem werden bei der Erfüllung von Zielen besondere Arenen, Superstars, Kleidung und Championship-Gürtel freigeschaltet. Deshalb sollten beim Durchspielen eines Showcase so viele Ziele wie möglich abgeschlossen werden, um alle freischaltbaren Inhalte zu erhalten und natürlich die großartige WWE-Geschichte erneut zu erleben", schreibt der Publisher im Blog Insgesamt sind im Daniel Bryan 2K Showcase 15 Videos enthalten, deren Gesamtlaufzeit 25 Minuten beträgt: "Wir wollten, dass die Interviews und die unterstützenden Aufnahmen nicht einfach die Gameplay-Teile miteinander verbinden. Die Videos sollten auch dann eine komplette Geschichte erzählen, wenn man sie ansieht, ohne die Matches zu spielen. Unser Ziel war, eine Mini-Dokumentation zu erschaffen, die es mit denen auf dem WWE Network aufnehmen kann. Mit der Hilfe des WWE-Produktionsteams haben wir genau das geschafft. Thematisch wurden wir natürlich von Daniel Bryans Durchhaltevermögen inspiriert, mit dem er allen Hindernissen im Ring und außerhalb davon begegnet ist, und seiner bereits erwähnten 'Kämpft für eure Träume'-Rede."Letztes aktuelles Video: Daniel Bryan Showcase Mode Trailer