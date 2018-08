WWE 2K19: NXT-UK-Stars Pete Dunne und Tyler Bate sind dabei - 4Players.de

Der aktuelle WWE-UK-Champion Pete Dunne und NTX-UK-Kollege Tyler Bate werden die ersten NTX-UK-Superstars in WWE 2K19 sein, wie 2K Sports, Yuke's und Visual Concepts bekannt geben."As WWE expands globally, we want the WWE 2K roster to reflect those changes as much as possible", so Narrative Designer Sean Conway. "A lot of fans requested Pete Dunne and Tyler Bate be added to the WWE 2K roster, and we weren't surprised given how much success they've had early in their careers and the amazing matches they've had against one another. All things considered, there were no better options to select for our first NXT UK roster additions."Als Vorgeschmack hat 2K Sports Videos von den Einzügen der beiden Wrestler im Spiel veröffentlicht. Hier der Premieren-Einmarsch von Pete Dunne:Und hier der Debüt-Einzug von Tyler Bate in WWE 2K19:Das Wrestling-Spiel wird am 9. Oktober 2018 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Spieler, die die WWE 2K19 Wooooo! Edition (wir berichteten ) bei teilnehmenden Händlern kaufen, erhalten bereits am 5. Oktober Vorabzugang zu ihrem Spiel und den Spielboni auf PS4 und Xbox One. Käufer der WWE 2K19 Deluxe Edition, die sowohl in physischer als auch in digitaler Form erhältlich sein wird, erhalten ebenfalls vier Tage früher Vorabzugang zu ihrem Spiel auf PS4, Xbox One und PC.