WWE 2K19: Weitere Einblicke in den Kampagnenmodus zu Ehren von Daniel Bryan - 4Players.de

2K Sports, Yuke's und Visual Concepts haben einen neuen Trailer zu WWE 2K19 veröffentlicht (siehe unten). Darin zeigt man Spielszenen aus dem 2K Showcase, dem handlungsbasierten Kampagnen-Modus zu Ehren von WWE-Superstar Daniel Bryan. Weiter heißt es von den Machern: "Es gibt Videos mit historischem WWE-Material mit Daniel Bryans Kommentaren dazu – sie vermitteln den Kontext und den Hintergrund zu den Matches, die die Spieler anschließend im Modus spielen. In 'The Return of Daniel Bryan' erlebt man die epischsten Herausforderungen der Karriere und die Highlights, die ihn zu einem heute so beliebten Superstar gemacht haben, neu."Das Wrestling-Spiel wird am 9. Oktober 2018 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Spieler, die die WWE 2K19 Wooooo! Edition (wir berichteten ) bei teilnehmenden Händlern kaufen, erhalten bereits am 5. Oktober Vorabzugang zu ihrem Spiel und den Spielboni auf PS4 und Xbox One. Käufer der WWE 2K19 Deluxe Edition, die sowohl in physischer als auch in digitaler Form erhältlich sein wird, erhalten ebenfalls vier Tage früher Vorabzugang zu ihrem Spiel auf PS4, Xbox One und PC.Letztes aktuelles Video: Daniel Bryan Showcase Gameplay