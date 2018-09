WWE 2K19: DLC-Plan und Season Pass: Neue Superstars, mehr Moves und Beschleuniger - 4Players.de

Season-Inhalte im Überblick

2K Games hat den DLC-Fahrplan für WWE 2K19 bekanntgegeben sowie den Season Pass angekündigt. Die Downloadinhalte werden spielbare WWE-, NXT- und 205-Live-Superstars beinhalten, darunter Bobby Lashley, EC3, Lio Rush und Ricochet. Auch neue Moves im Spiel und Spielerfortschritt-Features werden angeboten. Die einzelnen Inhaltspakete werden ab Ende 2018 veröffentlicht. Einige Pakete sind für Anfang 2019 geplant."Die herunterladenbaren Inhalte für WWE 2K19 umfassen zahlreiche spielbare beliebte WWE-, NXT- und 205 Live-Superstars sowie unser bisher größtes Angebot an neuen Moves", so Greg Thomas, Präsident bei Visual Concepts. "Das Inhaltspaket ist ein Muss und eine große Bereicherung für jeden WWE 2K-Fan. Es ist die perfekte Ergänzung für den umfangreichen Roster in diesem Jahr, die Feature-Set-Angebote und das allgemeine Spielerlebnis."Spieler erhalten Zugriff auf alle beim Verkaufsstart verfügbaren Inhalte zum Freischalten im VC Kauf-Bereich des Spiels (außer den Inhalten zum Herunterladen). Zudem können Spieler allgemeine Wertungen und Merkmalsstufen für alle spielbaren Charaktere bestimmen, solange das Produkt aktiv ist. Der Beschleuniger ist zum Preis von 4,99 Euro erhältlich."Spieler können MeinSPIELER-Wertungen und Merkmale freischalten und steigern, die beim Start als Teil des MeineKARRIERE-Modus verfügbar sein werden. Spieler können außerdem beim Verkaufsstart alle Kostüme freischalten, die Merkmal-Steigerungen in MeineKARRIERE bieten. Der MeinSPIELER Kick Start ist zum Preis von 9,99 Euro erhältlich.""Es gibt über 50 neue Moves im Spiel zu entdecken, darunter die 'Atomic Drop to Double Leg'-Kombo (bekannt durch WWE Superstar Jeff Hardy), den 'Exploder vs. Opponent on the Apron' (bekannt durch NXT Superstar Tyler Bate), den 'Slingshot X-Factor' (bekannt durch 205 Live Superstar Mustafa Ali) und die 'Assisted Twist of Fate, Avalanche Splash & Side Effect'-Kombo sowie die 'Senton & Leg Drop'-Kombo (bekannt durch die WWE Superstars Matt Hardy und Bray Wyatt). Das Neue Moves-Pack ist zum Preis von 3,99 Euro erhältlich.""Spielbare WWE-, NXT- und 205 Live-Superstars: Candice LeRae, Dakota Kai, Lacey Evans, Lio Rush, Maria Kanellis, Mike Kanellis und Ricochet. Das Aufstrebende Stars-Pack ist zum Preis von 9,99 Euro erhältlich.""Spielbare WWE- und NXT-Superstars: Bobby Lashley, EC3 und War Raiders (Rowe und Hanson). Das Titanen-Pack ist zum Preis von 9,99 Euro erhältlich."Der Season Pass von WWE 2K19 umfasst die DLC-Pakete Beschleuniger, MeinSPIELER Kick Start, Neue Moves-Pack, Aufstrebende Stars-Pack und Titanen-Pack. Der Season Pass ist zum Preis von 29,99 Euro erhältlich. Laut Publisher spart man mehr als 20 Prozent gegenüber den einzelnen Inhaltskäufen.Das Wrestling-Spiel wird am 9. Oktober 2018 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Spieler, die die WWE 2K19 Wooooo! Edition (wir berichteten ) bei teilnehmenden Händlern kaufen, erhalten bereits am 5. Oktober Vorabzugang zu ihrem Spiel und den Spielboni auf PS4 und Xbox One. Käufer der WWE 2K19 Deluxe Edition, die sowohl in physischer als auch in digitaler Form erhältlich sein wird, erhalten ebenfalls vier Tage früher Vorabzugang zu ihrem Spiel auf PS4, Xbox One und PC.Letztes aktuelles Video: Daniel Bryan Showcase Gameplay