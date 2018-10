WWE 2K19: Wrestlingspiel und Million Dollar Challenge gestartet - 4Players.de

2K Games hat WWE 2K19 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. Käufer der Wooooo! Edition und der Deluxe Edition durften bereits am vergangenen Freitag das Wrestlingspiel starten. Unser Test befindet sich in Arbeit."Mit dem Kampagnen-Slogan 'Never Say Never' wollten wir die Grenzen der Spieleentwicklung für WWE 2K19 ausweiten und zudem eine innovative Erzählweise und den unverfälschten Spaß wieder an die erste Stelle bringen und unseren leidenschaftlichen Fans präsentieren", so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. "Wir freuen uns, unseren Fans den bisher größten Roster zu bringen, die Rückkehr von 2K Showcase mit WWE-Superstar Daniel Bryan, das Debüt von WWE Towers und witzige Match-Einstellungen wie Big Head und Block Body, eine breite Palette an beliebten Gameplay-Ergänzungen und Verbesserungen sowie Top-Erstellungswerkzeuge und eine brandneue Story bei MeineKARRIERE."Zeitgleich mit der weltweiten Veröffentlichung startet auch die WWE 2K19 Million Dollar Challenge. Im neuen 'Towers'-Modus finden die Spieler den 'Million Dollar Tower' von AJ Styles. Der Spieler, dem es gelingt, den Million Dollar Tower in WWE 2K19 erfolgreich abzuschließen sowie ein charismatisches Promo-Video zu machen, erhält die Gelegenheit, das Spiel während des WrestleMania 35-Wochenendes gegen Cover-Superstar AJ Styles zu spielen. Besiegt dieser Spieler AJ im Spiel, gewinnt er oder sie eine Million Dollar. Die offiziellen Regeln dazu gibt es hier Letztes aktuelles Video: Never Say Never