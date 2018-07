The Culling 2: Battle-Royale-Gemetzel mit Gameshow-Thema für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

Erst vor knapp einem Monat hatte Entwickler Xaviant auf Twitter kurz und bündig einen Nachfolger zu seinem nicht sonderlich erfolgreichen Battle-Royale-Spiel The Culling angekündigt. Bereits ab heute ist The Culling 2 für den PC, Xbox One und PlayStation 4 als Download erhältlich (vermutlich erst im Laufe des Tages, bislang steht nur das Datum 10.7. in Stores wie Steam oder dem PSN).