The Culling 2: Battle-Royale-Flop aus Store entfernt; Entwickler konzentrieren sich wieder auf Teil 1 - 4Players.de

Join us as we say goodbye and goodnight to The Culling 2#TheCulling2Soon https://t.co/MtssMYiwmi — The Culling (@TheCullingGame) 18. Juli 2018

Das gefloppte Battle-Royal-Spiel The Culling 2 hat vermutlich einen Rekord für die schnellste Einstellung eines Online-Shooters aufgestellt. Lediglich acht Tage lang war das Spiel im Steam-Store erhältlich, bevor sich die Entwickler mangels Mitspielern und aufgrund negativer Nutzer-Kritik dafür entschieden, den Titel wieder aus dem Steam-Store zurückzuziehen. Momentan ist der Titel dort nicht mehr erhältlich und bisherige Käufer sollen laut Xaviant ihr Geld zurückerstattet bekommen.Das Studio verkündete die Entscheidung auf Twitter und auf Youtube. Director of Operations Josh Van Veld erläutert, dass sich das Team wieder auf die Weiterentwicklung von Teil 1 konzentrieren möchte. Dazu soll The Culling (1) in die Ursprüngliche Fassung versetzt werden, in der der Shooter ursprünglich veröffentlicht wurde. Damit möchte man besser auf die Wünsche der Community eingehen, die man beim letzten Mal zu häufig ignoriert habe.Dementsprechend postitiv wird die radikale Entscheidung in den Youtube-Kommentaren aufgenommen: Der Großteil der Rückmeldungen lobt den harten Kurswechsel. Nach dem katastrophalen Start von Teil 2 stehe schließlich auch die Zukunft des Studios auf dem Spiel, so Dualshockers.com . Laut dem Magazin sollen auch die Fassungen für PS4 und Xbox One entfernt werden und deren Nutzer entsprechend entschädigt werden.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer