Red Shell: Spyware-Vorwürfe: Marketing-Analyse-Toolkit in der Kritik; viele Entwickler wollen es entfernen - 4Players.de

gEoNeO schrieb am 19.06.2018 um 18:22 Uhr

Wenn juckts am Schluss? Keinen! Wer Facebook und Co. Nutzt ist so, oder so ein Konsument von "Social Media" und wird seine Haltung nur bedingt ändern. Ich nutze bestimmt auch etwas, was ausspioniert wird, oder Marketing betrieben wird mit meinen Daten. Es ist wie es ist. Solange die Mehrheit kein Problem damit hat, wird es weiter so gehen.