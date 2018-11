ARK: Extinction: Kampfroboter gegen Titanen: Dritte und letzte Erweiterung für PC veröffentlicht - 4Players.de

Studio Wildcard hat mit ARK: Extinction die dritte Erweiterung für ARK: Survival Evolved für PC veröffentlicht (16,79 Euro). Das Add-on wird am 13. November 2018 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Extinction ist im Season Pass und im Explorer's Pack erhalten. Passend zum Start von Extinction kann das Grundspiel (ARK: Survival Evolved) kostenlos bis zum 11. November kostenlos via Steam ausprobiert werden.In ARK: Extinction statt man der Erde einen Besuch ab. Im ARK-Universum ist der blaue Planet ein verwüsteter Planet voller Kreaturen - sowohl organischer als auch technologischer Art. Auf dem Planeten soll man die Geheimnisse der Vergangenheit lüften und gegen gigantische Titanen kämpfen, die den Planeten beherrschen.Auf der Erde wird man exotische Kreaturen zähmen, die Augen nach "Supply Drops" aus dem Orbit offenhalten und einen Mek (Kampfroboter) konstruieren können, um die Titanen zu besiegen.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer