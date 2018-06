NHL 19: Erscheint im September für PS4 und Xbox One; Details, erster Trailer und Sondereditionen - 4Players.de

Basisspiel

3 Tage Vorabzugang zur Vollversion des Spiels

40 Hockey Ultimate Team-Packs (20 Wochen lang 1 pro Woche)

HUT Cover-Athlet-Objekt Baue deinen Kader in HUT mit der Hilfe eines mächtigen Cover-Athleten auf. Bestelle die NHL 19 Legend Edition vor und wähle 1 von 4 HUT Cover-Athlet-Objekten aus, um das erste Kernstück für Ultimate Team zu erhalten.

HUT Legenden-Objekt Stelle die Stars der heutigen NHL in einer Reihe mit den größten Legenden aller Zeiten auf. Bestelle die NHL 19 Legend Edition vor und wähle ein HUT Legenden-Objekt aus 1 von 6 Teams aus: Mats Sundin (Toronto Maple Leafs), Peter Forsberg (Colorado Avalanche), Mark Messier (Edmonton Oilers), Guy Lafleur (Montreal Canadiens), Brett Hull (St. Louis Blues) oder Marcel Dionne (Los Angeles Kings). Erfülle dir deinen Traum, Spieler der aktuellen Generation gemeinsam mit Helden wie Gretzky und vielen anderen auf dem Eis zu sehen.

HUT Rookie-Objekt 31 NHL-Teams haben HUT Rookie-Objekte, die du auswählen kannst, wenn du NHL 19 vorbestellst – eine weitere Möglichkeit, dein Traumteam um einen perfekten Spieler zu ergänzen.

Freigeschalteter "Eishockeybeutel" Passe deinen erstellten Charakter mit einzigartigem Equipment aus den brandneuen World of Chel-Eishockeybeuteln an. Die in diesen Beuteln enthaltenen Ausrüstungsobjekte und Outfits für Feldspieler, wie Jacken, Hoodies und Mützen, bieten zahlreiche Möglichkeiten, ein wirklich einzigartiges Spielerlebnis in der bahnbrechenden World of Chel zu schaffen.

NHL 19 STANDARD EDITION:

Basisspiel

5 Hockey Ultimate Team-Packs (5 Wochen lang 1 pro Woche) NHL 19 STANDARD EDITION:



Darüber hinaus wird es spezielle Treueangebote für Besitzer von NHL 16 17 oder 18 geben, die nach der Zahl der gekauften Vorgängerspiele gestaffelt sind, um zurückkehrende Spieler zu belohnen:

2 HUT-Packs für das erste Jahr, 3 weitere Packs für das zweite Jahr und 5 weitere Packs, wenn du alle drei Vorgängerversionen des Spiels besitzt.

1 HUT Cover-Athlet-Objekt für jede Vorgängerversion, Jonathan Toews für Besitzer von NHL 16, Vladimir Tarasenko für Besitzer von NHL 17 und Connor McDavid für Besitzer von NHL 18.

1 World of Chel-Eishockeybeutel für jede Vorgängerversion

Zu den neuen Features von NHL 19 heißt es

Drücke dich aus

Angesichts mehrerer Millionen möglicher Kleidungskombinationen gibt es in NHL 19 für jeden Spieler das passende Outfit. Mehr als 900 brandneue Objekte, einschließlich Hoodies, Jacken, Parkas, Wollpullover und mehr, wurden für Eishockeyfans in aller Welt maßgeschneidert, damit diese ihre Persönlichkeit mit gewagten Designs ausleben können. Egal, ob mit NHL-Outfits oder Looks, die auf dem Lebensgefühl des Freiluft-Eishockeys basieren, – geh mit den Outfits einiger der angesagtesten Sportmarken der Welt aufs Eis. Neben den einzigartigen Outfits kannst du neue Spielstil-Klassen und Spielermerkmale nutzen, um die Art, wie du dich auf dem Eis präsentierst, weiter zu verfeinern. In NHL 19 besiegst du deine Gegner mit Stil!



Ab nach draußen

In NHL 19 kehrt das Eishockey zu seinen Wurzeln zurück und entführt dich auf vereiste Seen vor spektakulären Kulissen. Präsentiere deine Fähigkeiten und deine Kreativität auf brandneuen Oberflächen und erlebe in NHL 19, alles, was die World of Chel an diesen neuen Locations zu bieten hat. Basierend auf dem Erfolg der EA SPORTS Hockey League führt World of CHEL ein einheitliches neues System ein, das dir die Erstellung eines perfekten Spielers für verschiedene Modi und Freiluft-Eisflächen ermöglicht. Anpassungsobjekte und die Zuweisung von Spezialisierungsmerkmalen beeinflussen die Spielweise deines Charakters in der gesamten World of Chel, egal, ob du NHL THREES Drop-in, die EASHL oder den neuen NHL ONES- bzw. Pro-Am-Modus spielst.



Eishockey für alle

Wie könntest du deiner Persönlichkeit besser Ausdruck verleihen, als in einem 1 vs. 1 vs. 1 Eishockeymatch, an dem alle Spieler teilnehmen können? Im brandneuen NHL ONES-Modus trittst du in einem Spiel ohne Grenzen gegen zwei andere Spieler an und kannst deinen Fähigkeiten und deiner Kreativität freien Lauf lassen. In diesem Spektakel ohne Regeln und Unterbrechungen hast du eine tolle Chance, an deinem Stil und an deinen Fähigkeiten zu feilen. Gewinne den für alle Spieler verfügbaren Modus, um neue Outdoor-Locations freizuschalten und zum König des Eises zu werden!



Real Player Motion-Technologie

Wende auf der Stelle und befreie dich mit dem explosiven Skating in NHL 19 aus umkämpften Ecken – die Real Player Motion (RPM)-Technologie macht's möglich. Dank der besseren Kontrolle und Reaktivität von RPM wirst du in allen drei Zonen auf dem Eis noch besser! Dank der RPM-Technologie kannst du per Kufeneinsatz und Übersetzen Tempo aufnehmen und besser denn je beschleunigen. Erlebe eine rasante Eishockey-Action, die der heutigen NHL würdig ist, mit einer Kontrolle, die nur Elite-Spieler besitzen.



Die neue Kollisionsphysik-Technologie ermöglicht in Kombination mit der RPM-Technologie atemberaubende Checks, die authentischer, variantenreicher und befriedigender denn je sind. Dank dieser beiden neuen Systeme erwartet dich ein noch umfassenderes Eishockeyerlebnis.





Als Cover-Stars wurden Wayne Gretzky und P.K Subban auserkoren.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer