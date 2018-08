NHL 19: Könnte bei genügend Interesse auf dem PC erscheinen - 4Players.de

Kommt Electronics NHL-Serie auf den PC? EA hat es zumindest in Aussicht gestellt, falls es genügend Kaufinteressenten an einer Umsetzung des Eishockey-Spiels gebe: Laut dsogaming.com ist aber noch nicht klar, ob es dabei um NHL 19 oder erst die Ausgabe des kommenden Jahres geht. Das Magazin bezieht sich auf Shacknews' Youtube-Interview mit Creative-Director William Ho, in dem er erklärte:





"Wir selbst sind große PC-Spieler, also warten wir mal ab, gell? Falls es genügend Nachfrage gibt, wollen wir die sicherlich bedienen."



DSOGaming spekuliert, dass eine Rückkehr zum PC starten könnte, sobald die portierungsfreundlichere Frostbite-Engine 3 zum Einsatz kommt. So sei es schließlich auch bei Madden NFL passiert. Fans haben auf Change.org übrigens bereits eine Petition für die Umsetzung der 19-er-Ausgabe gestartet.



NHL 19 erscheint weltweit am 14. September 2018 für PS4 und Xbox One. Käufer der NHL 19 Legend Edition oder der NHL 19 Ultimate Edition können schon am 11. September 2018 loslegen. EA-Access-Mitglieder können im Rahmen des EA Access Play First Trial ab dem 6. September 2018 bis zu zehn Stunden lang spielen.

Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer