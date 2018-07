Danger Zone 2: Ehemalige Burnout-Entwickler entfesseln Blechlawine auf Crashkreuzungen (PC, PS4 und Xbox One) - 4Players.de

Screenshot - Danger Zone 2 (PC) Screenshot - Danger Zone 2 (PC) Screenshot - Danger Zone 2 (PC) Screenshot - Danger Zone 2 (PC) Screenshot - Danger Zone 2 (PC)

Three Fields Entertainment hat Danger Zone 2 für PC, PlayStation 4 und Xbox One in digitaler Form veröffentlicht (Preise: 16,79 Euro auf PC via Steam , 17,99 Euro auf PS4 und 19,99 Euro auf Xbox One ).Diesmal werden die Crashkreuzungen aus dem "Test-Labor" des Vorgängers auf realistischere Schauplätze verlagert. 23 unterschiedliche "Unfallschwerpunkte" an 17 Schauplätzen auf der ganzen Welt werden versprochen. Zudem gibt es mehrere Missionsziele pro Level zu erreichen. Der Fuhrpark umfasst acht unterschiedliche Fahrzeuge, darunter ein Taxi, ein Euro-Truck und ein Formel-1-Auto.In dem Action-Rennspiel geht es darum, mit einem Auto möglichst viel Schaden bei einem Crash mit anderen Fahrzeugen anzurichten - und dabei möglichst viele Explosionen auszulösen und Bonusziele bzw. Pickups zu erreichen. Man kann im Fahrzeug noch eine Sprengladung (SmashBreaker) hochjagen und damit den Crash bzw. die Kettenreaktion beeinflussen. Wie schon beim Vorgänger orientiert sich das grundlegende Spielgeschehen an den Crashkreuzungen aus der Burnout-Reihe, was nicht wirklich verwunderlich ist, denn bei Three Fields Entertainment arbeiten ehemalige Burnout-Entwickler.Unser Test von Danger Zone 2 ist in Planung. Unseren Test des ersten Teils findet ihr hier . Bei Danger Zone kritisierten wir nicht nur das magere Schadenssystem an den Fahrzeugen, sondern vor allem den Umfang und das dröge virtuelle Crash-Test-Szenario. Später legten die Entwickler mit neuen Levels nach.