Dangerous Driving: Neues Arcade-Rennspiel von den ehemaligen Burnout-Machern - 4Players.de

Delighted to announce our next 2 games. #DangerZone2 takes crash testing action out of the Test Area & onto real public roads. #DangerousDriving is a closed track competitive racing game featuring boost, takedowns & destruction #UnrealEngine #indiegames pic.twitter.com/wWA0KUlNCi — Official TFE (@3FieldsEnt) 21. Juni 2018

Neben Danger Zone 2 hat Three Fields Entertainment noch Dangerous Driving für PC, PlayStation 4 und Xbox One für den "Winter 2018" angekündigt. In dem Arcade-Rennspiel finden Rennen auf (geschlossenen) Strecken statt. Boosts, Takedowns, Zerstörung und die bisher größten Autounfälle in einem Rennspiel versprechen die Entwickler, die in der Vergangenheit u. a. federführend an Burnout mitgewirkt hatten. Bild- und Videomaterial wurde nicht veröffentlicht."Wir nehmen alles, was wir gelernt haben, um unseren bisher ehrgeizigsten Titel zu entwickeln", sagte Alex Ward über das Spiel bei Eurogamer . "Dangerous Driving bringt mich wieder zurück zu Arcade-Rennspielen, der Art von Software, die mich am meisten begeistert."