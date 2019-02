Dangerous Driving: Noch ein Exklusivtitel für den Epic-Store - diesmal von ehemaligen Burnout-Entwicklern - 4Players.de

Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC) Screenshot - Dangerous Driving (PC)

Beim Arcade-Rennspiel Dangerous Driving dürften nicht nur wilde Fahrmanöver für erhitzte Gemüter sorgen: Laut Dualshockers.com hat Entwickler Three Fields Entertainment angekündigt, dass die PC-Fassung exklusiv im Epic Games Store erscheinen soll. Als Termin wird der 9. April genannt.Am gleichen Tag soll der spirituelle Nachfolger zu Burnout auch für PC, PS4 und Xbox One herauskommen. In dem Arcade-Rennspiel finden Rennen auf 30 (geschlossenen) Strecken statt. Boosts, Takedowns, Zerstörung und die bisher größten Autounfälle in einem Rennspiel versprechen die Entwickler, die in der Vergangenheit u. a. federführend an Burnout mitgewirkt hatten (z.B. Criterion-Gründer Alex Ward und Fiona Sperry).Neben der Zerstörungsorgie "Takedown" gibt es Modi wie Heatwave, Eliminator und Road Rage, bei denen der Spieler so lange wie möglich am Leben bleiben soll. Freunde von Need for Speed: Hot Pursuit dürften Gefallen am Pursuit-Modus finden, in dem man als Polizeiwagen Straßen-Rowdies verfolgt. Online-Modi sind ebenfalls in Arbeit. Der Preis liegt bei rund 30 (Download) bzw. 40 Dollar (Konsolen-Disc im Bundle mit Danger Zone 2 ).