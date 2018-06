Shikhondo: Soul Eater: Konsolenversion mit lokalem 2-Spieler-Modus; auf PlayStation 4 ab heute im PSN - 4Players.de

Wer mal wieder Kugelmuster auswendig lernen möchte, kann das ab heute auf PlayStation 4 tun, denn eine Umsetzung des auf Steam seit letztem Jahr erhältlichen Bullet-Hell-Shooters Shikhondo: Soul Eater ist jetzt für Sonys Konsole erhältlich. Weitere Konsolenfassungen für Xbox One und Nintendo Switch sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen, wobei PlayAsia bereits am 28. Juni eine Limited Edition für Switch veröffentlichen wird.Auf Konsolen hat der koreanische Entwickler DeerFarm das Spiel um einen kooperativen 2-Spieler-Modus erweitert, ansonsten gleichen sich die Ausgaben. So kämpft man auch auf PS4, One und Switch mit einem von zwei Charakteren im Arcade-, Hardcore- oder Boss-Rush-Modus in fünf Levels - u.a. um eine gute Platzierung in der Online-Punkteliste.