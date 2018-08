Shikhondo: Soul Eater: Bullet-Hell-Shooter startet auf PS4 und Xbox One; Video erleichtert den Einstieg - 4Players.de

Nachdem die PS4-Version bereits im Juni hätte erscheinen sollen, ist Shikhondo: Soul Eater seit gestern tatsächlich im PlayStation Store sowie für Xbox One erhältlich. Auf Steam wurde der Bullet-Hell-Shooter bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht und die Switch-Versin soll ab 6. September verfügbar sein. Play-Asia führt außerdem eine Limited Edition sowohl für Switch als auch PS4 und eine normale Version für die Nintendo-Konsole.Mit dem nachfolgenden Video hat DeerFarm einige Hinweise zusammengestellt, die den Einstieg in die Arcade-Action erleichtern könnten. Für die Konsolenumsetzungen hat der koreanische Entwickler das Spiel um einen kooperativen 2-Spieler-Modus erweitert, ansonsten gleichen sie dem PC-Original. So kämpft man auch auf PS4, One und Switch mit einem von zwei Charakteren im Arcade-, Hardcore- oder Boss-Rush-Modus in fünf Levels - u.a. um eine gute Platzierung in der Online-Punkteliste.