Shakes & Fidget: Remastered-Version erscheint noch dieses Jahr - 4Players.de

Das Point&Click-Adventure, das Playa Games zusammen mit King Art (The Book of Unwritten Tales) zu Shakes & Fidget in Planung hatte, musste zwar mangels Kickstarter-Unterstützung eingestellt werden (wir berichteten ). Doch der Erfolg des Mobile- bzw. Browser-Spiels ist ungebrochen.Und pünktlich zum neunten Geburtstag des Spiels haben die Entwickler per Foren-Post angekündigt, dass noch dieses Jahr auf allen Plattformen (inkl. Steam) eine Remastered-Version erscheinen wird. In dieser wird auf die Unity Engine sowie WebGL gesetzt, die das bislang verwendete Adobe Flash ablösen.Derzeit befindet sich die neue Version in der Alpha-Phase. Nachfolgend findet ihr die Angaben von Playa Games, in welchen Bereichen sich die Remastered-Version von der bisherigen Fassung unterscheidet:- WebGL Rendering mit Unity-Engine, kein Flash-Player mehr notwendig- hochauflösendeGrafik optimiert für 4K-Monitore und Retina-Displays- zum Teil neu gezeichnete Grafiken, die natürlich den Charme des Spiels beibehalten- neues, moderneres Interface-Design- neu gestaltete Apps für Android und iOS- überarbeitete Layouts für fast alle Screens mit Fokus auf Erweiterbarkeit bei zukünftigen Updates