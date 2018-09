Shakes & Fidget: Neue Klasse, neue Welt, Remastered in der Open Beta und Oktoberfest - 4Players.de

Wie Playa Games im offiziellen Forum von Shakes & Fidget mitteilt, steht ein ereignisreiches Wochenende bevor. Mit dem Kampfmagier steht z.B. eine neue Klasse in den Startlöchern. Er malträtiert seine Gegner mit Kriegerwaffen und Zaubersprüchen, hat allerdings keine Hand mehr frei, um einen Schild zu nutzen.Mit der offiziellen Spielwelt 27, die heute Nachmittag (28. September) gegen 16.00 Uhr ihre Tore öffnet, bietet sich eine gute Gelegenheit, den neuen Helden auszuprobieren. Es gibt allerdings noch einen weiteren Grund, wieso Fans der neuen Spielwelt einen Besuch abstatten sollten: Nur auf diesem Server hat man die Gelegenheit, die Open Beta von Shakes & Fidget Remastered spielen zu können. Technisch setzt die neue Version auf eine Kombination von Unity und WebGL, die die Flash-Variante ablösen wird und nicht nur mit neuen Grafiken, sondern auch zahlreichen Anpassungen und Layout-Optimierungen punkten möchte.Zu guter Letzt startet morgen (29. September) das bis zum 3. Oktober dauernde Oktoberfest in der Welt von Shakes & Fidget. In diesem Zeitraum darf man sich auf Freibier in der Taverne freuen, während der Pilzhändler einem einen zwanzigprozentigen Bonus spendiert und alle Events gleichzeitig stattfinden.Mehr Informationen zur Open Beta der Remastered-Version findet ihr hier