Redout: Space Assault: Serienableger mit farbenfrohen Weltraumkämpfen angekündigt - 4Players.de

Entwickler 34BigThings will Spieler bedienen, denen im Future-Racer Redout zu wenig explodiert. Ihr frisch angekündigter Titel Redout: Space Assault dreht sich laut Steam-Eintrag primär um Weltraumschlachten. Man steuert während der Kolonisierung einen Super Orbital Recon Fighter, um in schnellen, adrenalingeladenen Einzel- und Mehrspieler-Weltraumkämpfen seine Gegner auszutricksen. Bislang ist in der Pressemitteilung nur von einer Veröffentlichung auf Steam die Rede, und zwar im ersten Quartal 2019:



"Taktische Überlegenheit

Jeder Pilot ist in der Lage, den Ausgang einer Schlacht zu beeinflussen. Docke deinen Fighter an die größeren Kriegsschiffe an und übernimm die Kontrolle: Entscheide, wie du ihre Subsysteme verbessern und reparieren möchtest und schick sie in den Kampf. Planst du einen grandiosen Angriff auf die Transportfrachter der Gegner, um ihre Versorgungswege zu unterbrechen, oder bereitest du dich eher darauf vor, deine eigene Versorgung zu verteidigen? Pokerst du hoch und setzt die Schilde deines Kriegsschiffs gegen die Verteidigungstürme des gegnerischen Mutterschiffes ein, oder wartest du ruhig und geduldig und lässt deine Fighter die Verteidigungslinien schwächen, bevor du zum finalen Schlag ansetzt? Wirst du das skrupellose Fliegerass, der perfekte Reparatur-Profi, der Cargo-Geleitschutz, der mutige Mutterschiff-Bomber, das geschickte Kriegsschiff-Genie? Es ist deine Entscheidung.



LUFTKAMPF

Steige ins Cockpit deines bevorzugten Fighters, wähle deine Systeme und wärm schonmal deine Waffen auf. Es ist alles dabei: Vom Angriff auf mächtige Kriegsschiffe, über Geleitschutz für Transportfrachter, dem rasanten Abschütteln gegnerischer Drohnen, wilde Weltraumduelle bis hin zur Infiltration kolossaler Mutterschiffe und ihrer Zerstörung von innen. Mit dem Redout Hyper-Adrenalin-Qualitätssiegel wird es Zeit, deine Geschicklichkeit durch ein weiteres, noch anspruchsvolleres Abenteuer herauszufordern.



MEHRSPIELERMODUS MIT STORY

Eine Einzelspieler-Kampagne erlaubt es dir, den Kampf der Menschheit in diesen dunklen Zeiten zu erleben, indem du vom einfachen Rekruten zum besten Piloten des Sonnensystems aufsteigst. Doch „Redout: Space Assault“ bietet noch mehr im Mehrspielermodus, also mach dich auf und sammle Wettkampfauszeichnungen, um noch weitere Waffen und kosmetische Gegenstände freizuschalten – Farben, Skins und Beschriftungen.



LEBE DAS REDOUT SPACE RACE

Es ist das Jahr 2395. Die Menschheit steht vor ihrer gefährlichsten, angsteinflößendsten und verzweifeltsten Aufgabe aller Zeiten: Sie flieht von der Erde.

Hunderte Satelliten, Drohnen und Terraforming-Roboter sind in die Randgebiete des Sonnensystems geschickt worden. Seit 150 Jahren wird hektisch geforscht. Mutige Wissenschaftler und Siedler haben sich auf den Weg zu neuen Welten gemacht, um ein neues Zuhause für die Menschheit zu finden. Oft sind sie nie wiedergekommen. Nun hört man vom Mond bis zum Mars immer lauter werdende Stimmen, die von blühenden grünen Landschaften, Flüssen und Ressourcen im Überfluss sprechen. Die Menschheit befindet sich in einem Konflikt, dem sie noch nie zuvor bevorstand. Wirst du dich den schonungslos disziplinierten Siedlern anschließen oder den mörderischen Rebellen, die sich alleine durchschlagen und die Freiheit in den Sternen suchen?"