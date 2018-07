To Hell with Hell: Höllisches Retro-Roguelike in den Early Access gestartet - 4Players.de

Aktualisierung vom 20. Juli 2018, 7:49 Uhr:

Lazurite Games und Deck13 haben To Hell with Hell wie angekündigt am 19. Juli in den Early Access auf Steam entlassen, wo es noch bis zum 26. Juli mit 20 Prozent Rabatt (11,19 Euro statt 13,99 Euro) erhältlich ist.





Ursprüngliche Meldung vom 26. Juni 2018, 11:31 Uhr:

Entwickler Lazurite Games und Publisher Deck13 haben To Hell with Hell für Windows PC angekündigt. Das Retro-Roguelike mit Bullet-Hell-Anleihen soll am 19. Juli 2018 in den Early Access auf Steam starten, wo es voraussichtlich ein Jahr lang mit Hilfe der Community fertiggestellt werden soll. Aktuell befinde sich das Spiel noch in einem frühen Alpha-Stadium. Doch auch wenn noch Inhalte und Features fehlten, soll man es bereits durchspielen können.Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Die Apokalypse ist gekommen. Was tust du, um sie aufzuhalten? Monster, Dämonen und Luzifer höchstpersönlich sind gekommen, sich deiner Seele zu bemächtigen. Da gibt es nur ein Credo: Zur Hölle mit der Hölle und den Ausgeburten, die sie hervorgebracht hat! To Hell with Hell wirft dich als einzigen Überlebenden der Menschheit in eine Schlacht gegen eine Armee der Finsternis. In klassischer Bullet Hell Manier gilt es, fiesen Fallen auszuweichen und irgendwie die wahnwitzigen Gegnerhorden zu überleben.Die Maske macht's: Du bist am Verzweifeln, weil du nur ein schwächlicher Mensch, ein einfacher Sterblicher bist? Kein Problem! Schnapp dir eine Maske und verwandle dich in jemand Anderen. Werde zum Ritter, zum Dämon oder zum Clown - du hast die Wahl. In 'To Hell with Hell' definieren Masken deine Fähigkeiten und du kannst sie kombinieren, wie du es für richtig hälst.Wähl deine Waffe: Schaufel oder Granatwerfer, das ist hier die Frage. Beende das Sein der Gegner auf vielfältige Art und Weise. Nimm dein Schwert oder deine Pumpgun - es bleibt dir überlassen, wie du dich durch die dämonischen Horden kämpfst.Ein Biom kommt selten allein: Warten bis die Hölle zufriert? Hier ist das durchaus möglich, denn neben dem heißen Heim der Dämonen geht es noch in gänzlich andere Gefilde. Und bei den frostigen Höhlen ist noch lange nicht Schluss!" Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer