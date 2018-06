Mario + Rabbids Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure: Dritte und finale Erweiterung erschienen - 4Players.de

Screenshot - Mario Rabbids Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure (Switch) Screenshot - Mario Rabbids Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure (Switch) Screenshot - Mario Rabbids Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure (Switch) Screenshot - Mario Rabbids Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure (Switch)

Die dritte und finale Erweiterung Donkey Kong Adventure für Mario + Rabbids Kingdom Battle ist für Nintendo Switch veröffentlicht worden. Die Erweiterung ist im Season Pass (19,99 Euro) und der Gold Edition des Hauptspiels inbegriffen.Ubisoft: "In Mario + Rabbids Kingdom Battle - Donkey Kong Adventure können die Spieler mit Donkey Kong einen neuen Helden in seinem ganz eigenen Abenteuer begleiten. Die neueste Story beinhaltet überarbeitete Spielmechaniken, neue Gegner und eine Menge Geheimnisse, die es zu enthüllen gilt. Die von ihren Freunden getrennte Rabbid-Peach schließt sich mit zwei neuen Helden zusammen, dem Bananen liebenden Donkey Kong und dem starrköpfigen Rabbid Cranky. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Reise durch vier brandneue Umgebungen und kämpfen in einer epischen Schlacht gegen den rachsüchtigen Rabbid Kong, der seine Kräfte einsetzt, um die Herrschaft über eine geheimnisvolle Insel zu erlangen."Letztes aktuelles Video: Trailer