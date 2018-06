Truck Driver: "LKW-Fahrerlebnis" mit Karrierefokus für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Truck Driver

Publisher Soedesco und Entwickler Triangle Studios haben das "LKW-Fahrerlebnis" Truck Driver für PC , PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Im Gegensatz zu anderen "LKW-Fahrerlebnissen" soll sichvollständig auf den Karrieremodus in einer offenen Spielwelt konzentrieren. Man wird also Transportaufträge abschließen, Beziehungen mit NPCs aufbauen, Geld verdienen, den LKW aufwerten etc. können. Außerdem soll der "Spiel-Aspekt" wichtiger als die Simulation sein."Zusätzlich teilt der Geschäftsführer von Triangle Studios, Remco de Rooij, mit, dass sie durch ihre vorherige Zusammenarbeit mit Soedesco viel Erfahrung gewonnen haben, was sie dazu inspirierte, den Prozess dieses Mal etwas anders anzugehen. Zum Beispiel versprechen sie, die Community enger in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und weisen darauf hin, dass sie Experten einladen werden, um ein tolles LKW-Fahrerlebnis zu schaffen", heißt es weiter.Letztes aktuelles Video: Trailer