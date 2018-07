Truck Driver: LKW-Fans können sich für die Closed Beta anmelden - 4Players.de

Screenshot - Truck Driver (PC) Screenshot - Truck Driver (PC) Screenshot - Truck Driver (PC) Screenshot - Truck Driver (PC)

Tauche ein in die Welt der Lastwagenfahrer und konzentriere dich auf deine Karriere

Festige mit jedem Auftrag deine Beziehungen zur lokalen Gemeinde

Passe deinen Lkw mit einer riesigen Auswahl an Teilen an und tune ihn bis zur Perfektion

Erkunde eine riesige offene Welt und beobachte, wie sie sich mit dir entwickelt

Fahre durch wunderschöne Landschaften und vollständig erforschbare Städte"

DIe Triangle Studios und SOEDESCO bereiten einen geschlossenen Betatest von Truck Driver vor. Bewerbungen zur Teilnahme sind ab sofort über die offizielle Website möglich. Konkrete Termin- und Plattformangaben wurden nicht gemacht. Der Test soll aber "bald" starten. Seit der Ankündigung im Juni (wir berichteten ) habe man außerdem einen Tag-Nachtwechsel in die Karriere-lastige LKW-Fahrer-Simulation implementiert, wie folgende Screenshots zeigen:Zum Spiel selbst heißt es von den Machern: "Steige in 'Truck Driver' in dein Fahrerhaus, lass den Motor aufheulen und mach dich auf den Weg! Fülle den Tank deines mächtigen Lkws und fahre durch eine riesige offene Welt. Beginne als Vertragsarbeiter und arbeite dich die Karriereleiter hoch, indem du Aufträge annimmst, Geld verdienst und dir einen Namen in der lokalen Gemeinde machst. Kaufe dir deine eigenen Lkws, besorge neue Teile und rase die Straßen entlang! Hast du das Zeug, ein angesehener Lastwagenfahrer zu werden?FeaturesLetztes aktuelles Video: Trailer