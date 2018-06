Seeking Dawn: Survival-Action für bis zu vier Spieler - in Kürze für Rift, Vive und demnächst für PSVR - 4Players.de

Mit Seeking Dawn veröffentlicht Multiverse Entertainment am 12. Juli einen Survival-Titel, der ausschließlich auf Virtual-Reality-Plattformen erscheint. Dabei werden zunächst die Rift- und Vive-Fassungen erhältlich sein, während die PSVR-Version zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt in diesem Jahr folgen soll.Alleine oder bis zu viert erlebt man in Seeking Dawn eine etwa 20-stündige Kampagne - Entwickler Multiverse Entertainment spricht von "der Qualität eines Konsolenspiels", ohne diese zu beschreiben. Man stellt Waffen sowie andere Gegenstände her und befestigt eine Basis, um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Eine fortschrittliche KI werde dabei für spannende Gefechte sorgen, u.a. indem sie sich den Taktiken der Spieler anpasst.Die Geschichte soll über Sprachaufzeichnungen erzählt werden. So erfährt man, was einem Team passiert ist, das auf einem fremden Planeten gelandet ist, auf dem militärische Truppen im Clinch liegen sollen.Wer Seeking Dawn auf der offiziellen Webseite zum Preis von 35 Dollar vorbestellt, erhält noch vor Veröffentlichung des Spiels Zugang zum Betatest. Der auf Steam und im Oculus Store verkaufte Titel soll später knapp 40 Dollar, also vermutlich 40 Euro kosten.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer