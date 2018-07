Seeking Dawn: Spielszenen-Video zeigt das Multiplayer-Survival-Adventure für Rift und Vive - 4Players.de

Multiverse Entertainment zeigt das Multiplayer-Survival-Adventure Seeking Dawn im folgenden Spielszenen-Video. Der Titel wird am 12. Juli ausschließlich auf Virtual-Reality-Plattformen erscheinen. Dabei werden zunächst die Rift- und Vive-Fassungen erhältlich sein, während die PSVR-Version zu einem noch nicht bekannten Zeitpunkt in diesem Jahr folgen soll.In Seeking Dawn sollen ein bis vier Spieler eine etwa 20-stündige Kampagne erleben; die Entwickler sprechen von "der Qualität eines Konsolenspiels". Man stellt Waffen sowie andere Gegenstände her und befestigt eine Basis, um sich gegen Angreifer zu verteidigen. Eine fortschrittliche KI soll für spannende Gefechte sorgen, u. a. indem sie sich den Taktiken der Spieler anpasst. Die Geschichte soll über Sprachaufzeichnungen erzählt werden. So erfährt man, was einem Team passiert ist, das auf einem fremden Planeten gelandet ist, auf dem militärische Truppen im Clinch liegen sollen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer"We've been developing Seeking Dawn for over two years now, ensuring that we take the time to push VR to another level and provide not just a couple hours of one-off experience, but a fully fleshed out game that would hold up when compared to console titles. We didn't want to rely on VR as an afterthought 'gimmick', but instead use it as a new tool in our arsenal to tell an engaging and immersive story. We're already hard at work to provide players post-launch DLC and upgrades to enhance replayability", sagt Freeman Fan, CEO von Multiverse.