Fimbul: Nordisches Action-Adventure im Comic-Stil für PC, PS4, Xbox One und Switch angekündigt - 4Players.de

Der Münchner Publisher EuroVideo und der Kopenhagener Entwickler Zaxis haben das Comic-Action-Adventure Fimbul angekündigt, das im November 2018 unter dem Games-Label Wild River für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll. Zum Inhalt heißt es: "Der Protagonist des nordischen Endzeit-Szenarios, der in die Jahre gekommene Berserker Kveldulver, begibt sich auf eine gefährliche Reise durch das vom Fimbulwinter heimgesuchte Midgard, um den anstehenden Weltuntergang Ragnarök zu verhindern. Fimbul wurde vom dänischen Buch der Könige, Saxo Grammaticus, inspiriert und vermischt nordische Sagen mit einer Story im Comicbuch-Stil, Exploration-Elementen und einem waffenbasierten Kampfsystem.Die Story wird maßgeblich durch die Entscheidungen des Spielers geprägt. Dank eines Autosave-Features, genannt 'Lebensfaden', können Spieler jederzeit zu den Entscheidungspunkten zurückkehren und die alternativen Verläufe der Story verfolgen. Das Action-Adventure belohnt die Erkundung der Spielwelt mit versteckten Gebieten und Begegnungen, in denen weitere Hintergründe zu den Charakteren vermittelt werden.Das Kampfsystem in Fimbul ist leicht zu lernen aber schwer zu meistern. Je nach Gegner und Situation heißt es, verschiedene Waffen sinnvoll einzusetzen. Im Laufe des Spiels trifft Kveldulver auf andere Wikinger, die er für den Kampf rekrutieren kann. Durch den Einsatz spezieller Fähigkeiten und besonderer Gegenstände müssen sich Spieler gegen feindliche Wikinger, Wölfe, Monster und die furchteinflößenden Jotuns, gigantische Trolle, zur Wehr setzen." Mehr dazu auf der offiziellen Website , auf Steam sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer