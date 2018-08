Early Access: Interessante Neuerscheinungen der vergangenen zwei Wochen - 4Players.de

Zahlreiche Spiele erscheinen nicht erst, wenn sie fertiggestellt wurden, sondern sind schon während der Entwicklung erhältlich. Die meisten davon werden als Early-Access-Titel auf Steam verkauft, manche aber auch auf GOG Xbox One , im Oculus-Store und anderswo. Auf der Independent-Plattform itch.io sind manche Spiele etwa schon lange vor ihrer Veröffentlichung auf Steam erhältlich.Tatsächlich werden täglich oft mehrere Titel veröffentlicht und nicht alle davon sind einen zweiten Blick wert. Wir wollen euch deshalb einen Überblick darüber verschaffen, welche Spiele zumindest interessant erscheinen. Unsere Auswahl beruht dabei nicht unbedingt auf einer qualitativen Einschätzung, sondern soll vor allem als grober Überblick dienen.Und immerhin sind gerade in den vergangenen Tagen zwei Titel an den Start gegangen, die schon jetzt einen sehr vielversprechenden Eindruck hinterlassen: Gladiabots und Exapunks.Beihandelt es sich um das aktuelle Projekt von Zach Barth, der für die hervorragenden SpaceChem Opus Magnum und unser PC-Spiel des vorletzten Jahres, Shenzhen I/O , verantwortlich zeichnet. Erneut programmiert man auch in Exapunks - diesmal allerdings so genannte EXAs, die im Inneren von Computernetzwerken Dateien manipulieren. Erneut lernt man die dafür notwendigen Fähigkeiten über das Lesen von Anleitungen, diesmal in Form eines fiktiven Computer-Magazins, bevor man irgendwann auch eine Videospiel-Konsole und sogar den eigenen virtuellen Körper hackt.Auch ingeht's ums Programmieren, dort bestimmt man allerdings das Verhalten von Drohnen, die in einer Kampagne sowie in Online-Gefechten gegen die Drohnen eines gegnerischen Teams kämpfen. Wir haben uns Gladiabots bereits für den aktuellen Spiele-Ausblick näher angeschaut und sind sehr angetan vom Spiel des ehemaligen Lead Programmers von Dungeon of the Endless