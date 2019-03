Early Access: Free-to-play und taktische Action mit Intruder, Beacon, Mad Machines und Tokyo Warfare Turbo - Weitere Neuerscheinungen der vergangenen zwei Wochen - 4Players.de

Dass im Early Access auch Free-to-play-Titel veröffentlicht werden, ist nichts Neues und in den beiden vergangenen Wochen kamen gleich mehrere Spiele hinzu, die man kostenlos starten kann – darunter eine Mischung aus Speedball 2 und Rocket League:heißt der Multiplayer-Wettstreit, in dem bis zu drei Spieler pro Team um Tore kämpfen.Um Kugeln, genauer gesagt Murmeln, geht’s außerdem in dem ebenfalls kostenlos spielbaren. Bis zu acht Teilnehmer ringen dort in zwei Teams um Kontrollzonen, wofür sie ihre Marmorbällchen durch ein fantasievoll eingerichtetes Kinderzimmer manövrieren. Sie nutzen Spielzeugeisenbahnen zum Vorankommen, Joysticks als Sprungbretter und viele weitere Gegenstände zum Fortbewegen.Durch eine ganz andere Art „Spielzimmer“ bewegt man sich hingegen in, das quasi eine Spielhalle simuliert. An verschiedenen Automaten versucht man dabei Highscores zu erzielen, während außerhalb des Gebäudes weitere Minispiele warten.Natürlich kam klassische Action in den vergangenen Tagen aber nicht zu kurz, sodass man in Tokyo Warfare Turbo etwa – dem Remake von Tokyo Warfare – mit einem Panzer durch recht einfach gestaltete Umgebungen rast, um gegnerische Panzer zu zerstören. Das erledigt man entweder im Anime-Stil oder etwas realistischeren Grafiken und ist zumindest eine Zeitlang ganz unterhaltsam.Deutlich interessanter und vor allem spielerisch tiefgründiger wirkt der taktische Multiplayer-Shooter Intruder , in dem ein Team Spione heimlich in von Wachen gesicherte Einrichtungen eindringen muss. Während die einen möglichst ungesehen und leise vorgehen, nutzen die anderen dabei verschiedene Fallen – Teamwork spielt in jedem Fall eine wichtige Rolle. Wissen sollte man, dass der Titel seit einigen Jahren schon erhältlich war und die aktuelle Veröffentlichung lediglich den Sprung auf Steam darstellt.Und auch Half Dead 2 ist nicht ganz neu, denn abgesehen davon, dass es sich um eine Fortsetzung handelt, dürften sich Filmfans älteren Semesters an den kanadischen Streifen Cube erinnert fühlen. Auch hier soll man nämlich einen Weg durch mit Fallen bestückte Räume finden, was man entweder im Team oder im Kampf Jeder-gegen-Jeden tut.