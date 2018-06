Yo-Kai Watch Blasters: Rote-Katzen-Kommando & Weiße-Hunde-Brigade: Ableger mit Echtzeit-Kämpfen für 2DS und 3DS - 4Players.de

Nintendo wird Yo-Kai Watch Blasters: Rote-Katzen-Kommando und Yo-Kai Watch Blasters: Weiße-Hunde-Brigade am 7. September 2018 in Europa auf 2DS- und 3DS-Geräten veröffentlichen. Während das Kampfgeschehen in den bisherigen Yo-Kai-Watch-Titeln rundenbasiert ablief, bietet dieser Ableger nun auch Kämpfe in Echtzeit. Dabei steuern die Spieler ihre Yo-Kai selbst und müssen mit verschiedenen Fähigkeiten und diversen Ausrüstungsgegenständen die Gegner und die Bosse besiegen. Dabei treffen die Spieler auf mehr als 400 neue und altbekannte Yo-Kai, die sie herausfordern können - um sich im Anschluss vielleicht mit ihnen anzufreunden."Die Kampfstärke jedes Teams hängt vor allem davon ab, wie gut die jeweiligen Yo-Kai trainiert sind. Denn durch das Training können nützliche Items und Gegenstände erworben werden - die mit jeder bestandenen Mission noch stärker werden. Die jüngsten Titel der Yo-Kai-Watch-Serie ermöglichen es erstmals gemeinsam zu viert gegen mächtige Bosse anzutreten, Fähigkeiten zu erproben oder den kraftvollen Ultiseelschlag auszuführen. Wenn alle vier Spieler/Spielerinnen Konsolen als auch Spiel ihr Eigen, können sie die lokale Verbindung für den kooperativen Spaß nutzen. Und wer über eine Breitband-Internetverbindung und einen Nintendo Account verfügt, kann sein Können auch online unter Beweis stellen", schreibt Nintendo."In jeder der zwei Spielvarianten kommen zudem unterschiedliche Yo-kai, Missionen und Endgegner vor. Durch den Tausch zwischen beiden Versionen können sämtliche Yo-Kai gesammelt werden. Weitere Verstärkung wartet zudem auf alle, die ihre Speicherdaten aus den Vorgängertiteln Yo-Kai Watch 2: Knochige Gespenster, Yo-Kai Watch 2: Kräftige Seelen und Yo-Kai Watch 2: Geistige Geister mit einer der neuen Spielversionen verbinden: Sie können dann mit einem von drei speziellen Yo-kai in den Kampf ziehen. Damit der Spielspaß möglichst lange anhält, wird es nach dem Start der beiden Titel zusätzlich ein kostenloses Update mit weiteren Nebenhandlungen, Yo-kai, Endbossen und Missionen geben."Letztes aktuelles Video: Trailer