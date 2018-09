Carnival Games: Minispiele-Sammlung mit Jahrmarktsflair auch für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Carnival Games (Switch) Screenshot - Carnival Games (Switch) Screenshot - Carnival Games (Switch) Screenshot - Carnival Games (Switch) Screenshot - Carnival Games (Switch) Screenshot - Carnival Games (Switch)

Das bereits für Nintendo Switch angekündigte Carnival Games von 2K und Mass Media Games wird ebenfalls für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Es wird ab dem 6. November 2018 zum Preis von 39,95 Euro für PS4, Switch und Xbox One im digitalen Einzelhandel erhältlich sein. Im physischen Handel ist die Switch-Version ab dem 6. November 2018 zum Preis von 39,95 Euro erhältlich. Ab dem 20. November 2018 folgen die Box-Versionen für PlayStation 4 und Xbox One.Carnival Games kann wahlweise allein oder mit bis zu vier Spielern (simultan) gespielt werden. Es enthält 20 Minispiele in vier verschiedenen Themengassen: "Wie bei einem richtigen Jahrmarkt bietet Carnival Games Jung und Alt beliebte Spieleklassiker wie Ringewerfen und Galopprennen sowie brandneue Attraktionen wie Drohnenfliegen und Kosmoskegeln. Vier einzigartige Themengassen - die Dschungelstraße, die Saturn-Station, die Geierschlucht und Nieten & Bolzen – sorgen dabei zusätzlich für Atmosphäre. Die Spieler können in den 20 Spielen Tickets gewinnen, die sie wiederum zum Freischalten neuer Spiele und Outfits für ihre individuellen Gastcharaktere einsetzen können."