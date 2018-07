Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes: Video: Einblick in die erste Erweiterung - 4Players.de

Screenshot - Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes (PC) Screenshot - Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes (PC) Screenshot - Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes (PC) Screenshot - Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes (PC) Screenshot - Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes (PC) Screenshot - Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes (PC) Screenshot - Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes (PC)

Die Warhorse Studios gewähren im folgenden Video (Laufzeit: 6:42 Min.) einen Einblick in Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes , zunächst gehen aber Creative Director Daniel Vavra und Senior Designer Prokop Jirsa auf das jüngste Update mit dem Hardcore-Modus ein. Ab 2:50 Min. wird die erste Erweiterung thematisiert, die im Juli 2018 erscheinen soll.Die erste Download-Erweiterung beschreiben die Entwickler so: "Du erhältst die Gelegenheit, ein zerstörtes Dorf wiederaufzubauen, und erlebst dabei hautnah die Neubesiedlung eines Landstrichs im Mittelalter. Als Vogt musst du entscheiden, welche Gebäude errichtet werden und wer in dem Dorf leben soll. Zudem gehört es zu deinen Aufgaben, Streitigkeiten zwischen den Dorfbewohnern zu schlichten. Jedes Gebäude ist einzigartig und kann somit auf seine eigene Weise verbessert werden. Auch das erforderliche Baumaterial und die benötigten Arbeiter hängen vom Gebäudetyp ab, daher stehen dir schwierige Entscheidungen bevor. Als Vogt hat man es nicht leicht, aber der Spaß wird nach getaner Arbeit dennoch nicht zu kurz kommen: Beschaffe dir eines der neuen Pferde und reite damit aus, versuche in der neuen Dorfschenke dein Glück beim Würfeln, miss dich mit unterschiedlich starken Gegnern auf dem hiesigen Kampfplatz oder lass den Tag gemütlich in deinem reichlich ausgestatteten Haus ausklingen." Kingdom Come: Deliverance wird vier (kostenpflichtige) Erweiterungen und drei kostenlose Inhaltsupdates spendiert bekommen. Neben dem Hardcore-Modus sind ein Turnier-Modus und Modding-Support auf PC geplant. Die vier Story-Erweiterungen sind From the Ashes (Aus der Asche), The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon (Die amourösen Abenteuer des kühnen Sir Hans Capon), Band of Bastards (Bastardbande) und A Woman's Lot (Das Los einer Frau; kostenlos für frühe Crowdfunding-Unterstützer).Letztes aktuelles Video: From The Ashes DLC