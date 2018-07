Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes: Erste Erweiterung veröffentlicht: Heinrich als Landvogt - 4Players.de

"Verwaltung eines Dorfes und die Kontrolle der Finanzen. Pläne wollen sorgfältig geschmiedet und ausgeführt werden, um der eigenen Reputation dienlich zu sein.

Deep Silver und die Warhorse Studios haben die erste inhaltliche Erweiterung für Kingdom Come: Deliverance auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht. "From the Ashes" ist für 9,99 Euro in den Digital-Stores der jeweiligen Konsolen sowie über Steam verfügbar.In "From the Ashes" darf Protagonist Heinrich ein ehemaliges Banditen-Lager zu einem funktionierenden Dorf ausbauen: "Heinrich erlebt am eigenen Leibe, wie es ist, Verantwortung für eine aufstrebende Siedlung und das damit verbundene Wirtschaftssystem zu übernehmen. Als neu-erkorener Landvogt obliegen Heinrich die Entscheidungen welche Gebäude platziert werden sollen, wie er neue Bewohner für das Dorf gewinnt und wie er mit schwelenden Konflikten zwischen den neuen Einwohnern umgeht. Allesamt ganz sicher keine leichten Aufgaben, aber selbst ein Landvogt kann nach einem anstrengenden Tag seinen Spaß haben und Zerstreuung genießen. Ob entspannender Ausritt auf einem der neuen Pferde, spannende Würfelspiele oder ein kurzer Besuch in der Taverne - wohlbemerkt jene, deren Erbau Heinrich höchstpersönlich in Auftrag gegeben hat. All dies ist nur ein Teil jener Annehmlichkeiten, die mit der Erweiterung 'From the Ashes' in das Spiel integriert werden."Features (laut Hersteller): Kingdom Come: Deliverance wird vier (kostenpflichtige) Erweiterungen und drei kostenlose Inhaltsupdates spendiert bekommen. Neben dem Hardcore-Modus sind ein Turnier-Modus und Modding-Support auf PC geplant. Die vier Story-Erweiterungen sind From the Ashes (Aus der Asche), The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon (Die amourösen Abenteuer des kühnen Sir Hans Capon), Band of Bastards (Bastardbande) und A Woman's Lot (Das Los einer Frau; kostenlos für frühe Crowdfunding-Unterstützer).Letztes aktuelles Video: Trailer