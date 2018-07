BIG Festival: Awards 2018: Frostpunk gewinnt den Hauptpreis - 4Players.de

Dead Cells (Motion Twin, France)

39 Days to Mars (It's Anecdotal, New Zealand)

Semblance (Nyamakop, South Africa)

Cultist Simulator (Weather Factory, U.K.)

Galaxy of Pen and Paper (Behold Studios, Brazil)

Unsighted (Studio Pixel Punk, Brazil)

Rock & Rails (Black River Studios)

Hexarmonic (6 Side Studios)

Alkimya: Memories of the Last Alchemist (Bad Minions)

Radar Warfare (DreamRoad Productions)

Roguemance (Lucas Molina)

Until Dead – Think to Survive (Monomyto Game Studio)

In (Epopeia Games)

Best Latin American Game: Iron Marines, Ironhide Game Studio, Urugai

Best Art: Chuchel, Amanita Design, Czech Republic

Best Narrative: Where the Water Tastes Like Wine, Dim Bulb Games, USA

Best Gameplay: Dead Cells, Motion Twins, France

Best Sound: Rhythm Doctor, 7th Beat Games, Peru

Innovation: Haimrik, Below the Game, Columbia

Best Student Game: Motif., Yeta Game, Turkey

Best Multiplayer Game: Muddledash, Slampunks, United Kingdom

Best Virtual Reality Game: Luna, Funomena LLC, USA

BIG Starter – Best Educational or Social Impact Game: Mompas, Studio Nebulosa, Brazil

BIG Impact – Best Educational Game: Marvellous Inc, Marvelous Soft, Brazil

BIG Impact – Social Matters Category: Lenin The Lion, Lornyon, Brazil

Best Brazilian Student Game (Honorable Mention): Wild Glory, LAJE Studios and Manalith Studios, Brazil

Best Game for Kids: Fofuuu, Spacefrog, Brazil

BIG Starter – Entertainment: One Beat Minute, Pixjuice, Brazil

BIG Brands – Best Game: PSG Football Freestyle, Hermit Crab Studio, Brasil

People's Choice Award: No Heroes Here, Mad Mimic Interactive, Brazil (Chosen by BIG Festival's visitors)

Beim BIG Festival (Independent Games Festival in Brasilien) sind die Festival Awards 2018 verliehen worden. Der Hauptpreis ging an Frostpunk zum Test ) von 11Bit Studios. Die internationale Jury begründet die Wahl folgendermaßen: "Das ausgeklügelte Gameplay setzt neue Maßstäbe durch die Kombination aus Strategie, emotionaler Bindung und fantastischem Kunststil." Die Auszeichnungen wurden zum sechsten Mal verliehen. Das Festival ist das "größte Independent Games Festival" in Lateinamerika.Frostpunk, 11Bit Studios, PolandNominierungen:No Heroes Here, Mad Mimic Interactive, BrazilNominierungen:Weitere PreisträgerWeitere Preisträger - jeweils von eigenen Jurys