Am 27. Juli erscheint das Geschicklichkeitsspiel WarioWare Gold für den 3DS. Nintendo hat heute eine Demo im E-Shop veröffentlicht. In 300 Minispielen gilt es Wario zum Erfolg beim größten Videospielturnier aller Zeiten zu verhelfen. Dafür muss man erneut auf Tasten hämmern, oder in den 3DS pusten.Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer