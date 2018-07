The Mooseman : Nordisches 2D-Abenteuer jetzt auch für PS4, Xbox One und Switch erhältlich - 4Players.de

Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux) Screenshot - The Mooseman (Linux)

Das bereits im Februar 2017 für PC, Mac und Linux ( Steam ) erschienene 2D-Adventure The Mooseman ist seit dem 18. Juli 2018 auch für PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch erhältlich, wie die russischen Entwickler Vladimir Beletsky und Mikhail Shvachko zusammen mit Publisher Sometimes You bekannt geben. Dazu heißt es von den Machern: "Du bist der Elchmensch und du kannst Dinge sehen, die anderen Menschen verborgen bleiben. Auf deiner Reise durch alle drei Ebenen der Schöpfung wirst du dich zuerst in die Unterwelt begeben, in der die Geister der Toten hausen.Vor langer, langer Zeit schuf ein Gott namens Yen die Welt aus einer Eierschale. In den Tiefen des endlosen Ozeans entstand die Unterwelt. Die mittlere Welt wurde für die Menschen geschaffen und die Oberwelt wurde zur Heimat der alten Götter. Zwischen den Ebenen der Schöpfung bewegen sich eine Vielzahl von Geistern, die in der Dunkelheit ihre Geheimnisse hüten. Entdecke alle Welten dieses uralten Mythos, finde die Artefakte der Chud'-Stämme und engründe die Geheimnisse der finno-ugrischen Legenden." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Release-Trailer