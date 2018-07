Asterix & Obelix XXL 3: Neues Action-Adventure erscheint Ende 2019 auf "allen Plattformen" - 4Players.de

Neben der Ankündigung der Remastered Edition von Asterix & Obelix XXL 2 ( wir berichteten ) hat Anuman Interactive (Microids) Asterix & Obelix XXL 3 für Ende 2019 enthüllt. Das Spiel wird vom Studio OSome entwickelt und soll auf "allen Plattformen" erscheinen.In der Pressemitteilung heißt es: "Hier entdecken sie eine original Asterix & Obelix Geschichte, die sich gewissenhaft an der Welt der Comics orientiert. In dem neuen Action-Adventurespiel können die Spieler als Asterix oder Obelix spielen. Dabei können sie die spektakulären Kampfrunden, Erkundungstouren und Rätsel alleine oder zusammen mit einem Freund erleben. Sowohl eingefleischte als auch neue Fans werden an diesem epischen Abenteuer der zwei bekannten Helden ihre Freude haben." Weitere Details wurden nicht verraten.