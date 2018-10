Valthirian Arc: Hero School Story: Aufbau-Rollenspiel für PS4, Switch und PC veröffentlicht - 4Players.de

Entwickler Agate Studio und Publisher PQube haben das Aufbau-Rollenspiel Valthirian Arc: Hero School Story für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Lediglich die digitale PS4-Fassung soll erst ab morgen, den 5. Oktober 2018, zum Download bereitstehen. Der Preis für das Taktik-Abenteuer mit Aufbau-, Kampf- und Beutemechanik wird mit 12,99 Euro (digital) bzw. 19,99 Euro (Einzelhandel) angegeben. Auf Steam wird zudem noch bis zum 9. Oktober ein Launch-Rabatt von zehn Prozent gewährt.In dem im März 2017 via Kickstarter angeschobenen Titel übernimmt man die Rolle eines Schulleiters einer kleinen Akademie in der Fantasy-Welt Valthiria. Ziel des Spiels ist es, eine Akademie aufzubauen, in der Studenten in der Kunst des Kampfes und der Magie ausgebildet werden. Schüler der Akademie können dann Quests annehmen und abseits des Schulalltags Abenteuer erleben, wodurch ihre Fähigkeiten steigen. Sie bringen ebenfalls Beute von ihren Quests mit, die zur Verbesserung der Schule verwendet werden können. Mehr dazu auch auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer