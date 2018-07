Vertical Strike: Endless Challenge: Fliegeraction startet auf Switch - 4Players.de

Auf Steam und Playism ist das Spiel bereits seit dem vergangenen Jahr erhältlich und in einigen Tagen heben auch Switch-Piloten ab: Laut Publisher Playism wird Vertical Strike: Endless Challenge am 18. Juli im eShop verfügbar sein. Der nachfolgende Trailer begleitet die Ankündigung, Screenshots findet ihr in unserer Galerie Entweder kämpft man in Vertical Strike gegen feindliche Flugzeuge oder versenkt Schiffe, während man dem Feuer ihrer Kanonen ausweicht. "Next-generation combat manoeuvring" soll dabei helfen, auch die ärgsten Widersacher zu besiegen, während die Steuerung einfach gehalten ist. Außerdem stattet man den Flieger nach eigenem Gutdünken mit Kanonen, Raketen und Bomben aus, bevor es in die Luft geht.