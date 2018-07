Tokyo Ghoul:re Call to Exist: Videospiel zur Dark-Fantasy-Manga-Reihe für PC und PS4 angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Tokyo Ghoul:re Call to Exist (PC) Screenshot - Tokyo Ghoul:re Call to Exist (PC) Screenshot - Tokyo Ghoul:re Call to Exist (PC) Screenshot - Tokyo Ghoul:re Call to Exist (PC) Screenshot - Tokyo Ghoul:re Call to Exist (PC) Screenshot - Tokyo Ghoul:re Call to Exist (PC)

Bandai Namco Entertainment und Three Rings haben Tokyo Ghoul:re Call to Exist für PlayStation 4 und PC (Steam) angekündigt. Damit komme erstmals ein Videospiel basierend auf der beliebten Dark-Fantasy-Manga-Reihe in den Westen, so der Publisher. Weiter heißt es: "TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST bietet neben dem Offline-Modus auch einen kooperativen Online-Multiplayer-Modus, in dem es nur ein Ziel gibt: überleben. Fans können sich im Krieg zwischen Ghulen und Ermittlern für eine der beiden Seiten entscheiden.TOKYO GHOUL:re CALL to EXIST wird Charaktere des gesamten Franchise vereinen, inklusive TOKYO GHOUL, TOKYO GHOUL √A und TOKYO GHOUL:re. Ghule und Ermittler besitzen ihre eigenen Fähigkeiten und Waffen, inklusive Gegenstände des Typs Kralle und Quinke." Der Titel soll "bald" erhältlich sein. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer