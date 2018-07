Orange Cast: Von Mass Effect inspiriertes Sci-Fi-Rollenspiel im Anmarsch - 4Players.de

Das russische Rezonans Team werkelt derzeit an einem von Mass Effect inspirierten Action-Rollenspiel namens Orange Cast , das westliche und sovietische Science Fiction miteinander kombinieren will, wie die Kollegen von DSOG berichten . Das auf Basis der Unreal Engine 4 entstehende Einzelspieler-Abenteuer, das auch die Fernsehserien "Firefly" und "The Expanse" als Inspirationsquellen nennt, soll ein ähnliches Begleiter-System wie in den Spielen von BioWare bieten und im Sommer 2018 auf PC in den Early Access bei Yunoïa starten.

Orange Cast spielt in einem Universum, das schon seit Jahren eine schwere Energiekrise durchmacht, was bereits etliche Kolonien kollabieren ließ. Die am Rande der Galaxie gelegene Kolonie Sion wird zudem von einer unbekannten Organisation attackiert, der man sich als Teil einer zahlenmäßig hoffnungslos unterlegenen, aber zu allem entschlossenen Schutztruppe entgegenstellt. Hier aktuelle Spieleindrücke:

Letztes aktuelles Video: Trailer Sommer 2018