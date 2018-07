Holy Potatoes! A Weapon Shop?!: Waffenhändler-Sim der Weltraumkartoffeln wird für PS4 und Switch umgesetzt - 4Players.de

Entwickler Daylight Studios und Publisher Rising Star Games wärmen alte Kartoffeln auf, die für ihr Konsolen-Debüt allerdings mit Zusatzinhalten gewürzt werden: Holy Potatoes! A Weapon Shop?! ist das erste PC-Spiel der Serie aus dem Jahr 2015 , das am 10. Juli auf PlayStation 4 und am 12. Juli für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Dabei handelt es sich um ein Management- und Simulationsspiel, in dem die Spieler ihren eigenen Waffenladen verwalten und daran arbeiten, ihr Geschäft nach und nach auf das gesamte Kartoffeluniversum auszudehnen: