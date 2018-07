Rogue Heist: Welches Team stiehlt die größte Beute? Anmeldung zum Betatest des Multiplayer-Shooters - 4Players.de

Spielszenen zeigt der kurze Teaser-Trailer leider noch nicht. Erste Bilder findet ihr aber in



Im indischen Mumbai entwickelt Lifelike Studios den Multiplayer-Shooter Rogue Heist und führt am kommenden Wochenende einen Betatest durch. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Webseite darum bewerben. Erscheinen soll das Spiel zu einem noch nicht genannten Zeitpunkt auf Steam - zunächst als Early-Access-Titel, bevor es bis voraussichtlich Januar 2019 fertiggestellt werden soll.In Rogue Heist kämpfen die zwei konkurrierenden Teams nicht vorrangig gegeneinander, sondern sind jeweils für sich damit beschäftigt einen Konvoi auszurauben. Dass sie währenddessen auch aufeinandertreffen, versteht sich von selbst. Während die Einen dabei als Angreifer die in dem Konvoi transportierten Tresore hacken, um anschließend deren Inhalt in Sicherheit zu bringen, beobachten die Anderen als Scharfschützen das Geschehen aus der Entfernung. Sie schießen auf Gegner und markieren Feinde, um ihren Mitstreitern einen Vorteil zu verschaffen.