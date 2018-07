Nascar Heat 3: Geht im September mit neuer Xtreme Dirt Tour an den Start - 4Players.de

704 hat NASCAR Heat 3 angekündigt. Für die Entwicklung zeichnet erneut Monster Games verantwortlich. Das Studio hatte sich bereits um den Vorgänger aus dem vergangenen Jahr gekümmert. Erscheinen soll die Rennsimulation für PC (via Steam), PS4 und Xbox One. Als Termin wird der 7. September genannt.In der Ankündigung versprechen die Entwickler eine überarbeitete Karriere, weitere Pisten und einen Ausbau der Mehrspieler-Modi, darunter z.B. auch Online-Turniere. Zum ersten Mal wird das Spiel mit der Xtreme Dirt Tour außerdem um eine fiktive Offroad-Rennserie erweitert. Laut DualShockers wird man in diesem Modus sowohl auf Nachbildungen realer Kurse als auch Fantasiestrecken unterwegs sein.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer