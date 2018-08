Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor: Alle Karten aus der Erweiterung im Überblick - 4Players.de

Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Hearthstone: Dr. Bumms Geheimlabor (Android) Screenshot - Am 7. August 2018 erscheint die Hearthstone-Erweiterung Dr. Bumms Geheimlabor (engl. Titel: Hearthstone: The Boomsday Project) für Windows- und Mac-PCs, Windows-, iOS- und Android-Tablets sowie für Smartphones. Mit der Erweiterung kommen eine Vielzahl neuer Karten ins Spiel. Alle Karten - aus der deutschen Sprachversion - könnt ihr euch in der folgenden Galerie anschauen.Neu in Dr. Bumms Geheimlabor ist das Karten-Schlüsselwort "Magnetisch", mit dem Spieler ihre Mech-Diener miteinander verschmelzen lassen können, um ihren Angriff, ihr Leben und ihre Fähigkeiten zu kombinieren. Legendäre Zauber, Projekte (Zauber, die beim Ausspielen beiden Spielern einen Bonus bieten) und Omega-Karten (mächtige Effekte bei 10 Mana) werden ebenfalls implementiert. Auch ein neuer Einzelspieler-Modus wird geboten: das Rätsellabor. In diesem Modus können Spieler Dr. Bumms Gunst gewinnen, indem sie mehr als 100 verschiedene Rätsel lösen. Das Rätsellabor wird zwei Wochen nach der Veröffentlichung von Dr. Bumms Geheimlabor erscheinen.Kürzlich konnten wir ein Interview mit Daniel Emmons (Senior Game Designer) über thematische Ähnlichkeiten zur ersten Erweiterung "Goblins vs. Gnomes", die neuen Spielelemente (Schlüsselwort Magnetisch, Omega-Karten), den rätsellastigen Einzelspieler-Modus und das Zufallselement beim Ziehen der Karten sprechen. Das Interview findet ihr hier Die entsprechenden Kartenpackungen können in Hearthstone im Arenamodus gewonnen und mit Gold oder Echtgeld zum selben Preis wie andere Kartenpackungen in Hearthstone gekauft werden. Das Paket aus 50 Kartenpackungen beinhaltet eine kostenlose zufällige goldene legendäre Klassenkarte sowie den Kartenrücken Mecha-Jaraxxus. Das aus 80 Packungen bestehende "Megapaket" verfügt ebenfalls über eine kostenlose goldene legendäre Klassenkarte und den Kartenrücken Mecha-Jaraxxus sowie einen neuen spielbaren Hexenmeisterhelden - Mecha-Jaraxxus, Eredarlord der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Diese Pakete können auf jeder Plattform genutzt werden und sind für jeweils 49,99 Euro bzw. 79,99 Euro verfügbar (Spieler können jedes Paket nur einmal pro Account kaufen).Letztes aktuelles Video: Meteorologin Karte